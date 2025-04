Real Valladolid, che tensione in panchina: volano pugni nel ko col Getafe

Il difensore Luis Perez, durante la partita col Getafe, ha deciso di tirare un pugno in faccia al suo compagno di squadra Latasa.

Federico Grimaldi 7 aprile 2025 (modifica il 7 aprile 2025 | 11:42)

La situazione in casa Real Valladolid non è delle più rosee. La squadra spagnola è sempre più ultima ed ormai manca solamente la matematica a certificare la prima retrocessione dell'anno in Spagna. Come se non bastasse, i giocatori stanno riflettendo a pieno le tensioni che si vivono in campo. Durante la sconfitta col Getafe per 0-4, Luis Perez ha deciso di prendersela con Latasa tirandogli un pugno, scatenando l'ira dei compagni in panchina.

Real Valladolid, il racconto di una stagione drammatica — E pensare, che solamente un anno fa il Real Valladolid viaggiava spedito versa la promozione in prima divisione. La felicità di quel tempo, sembra essere svanita. Un anno è bastato per riportare i tifosi con i piedi per terra e per svegliarli dal sogno. La stagione della squadra spagnola è veramente drammatica sia in campo che fuori dal campo. La vittoria nella prima di campionato aveva aperto ben altri scenari. Dalla prima giornata ad oggi, il Valladolid ha conquistato solamente 4 vittorie e 16 punti totali. Un bottino veramente magro, se pensiamo che la zona salvezza dista ben 14 punti. Con la quasi certezza della retrocessione, sembra ormai chiaro che il club dovrà iniziare a programmare la stagione successiva, ma alcuni non sono d'accordo con questa visione. Finché non c'è la matematica è tutto aperto e ad alcuni giocatori lo sanno.

Ieri, nella sconfitta col Getafe per 0-4, sono volati dei pugni tra Luis Perez e Latasa. Il difensore spagnolo, dopo un'animata lite, ha deciso di tirare un pugno contro l'attaccante. Nell'incredulità della panchina, i due sono stati separati, ma la tensione è rimasta. Da una prima ricostruzione della diatriba, Luis Perez avrebbe detto a Latasa: "È una vergogna, amico. Non vedi che non stiamo andando da nessuna parte? Non possiamo continuare così. La risposta dell'attaccante non si è fatta attendere: "Tu stai zitto, Luis. Come se tu fossi in grado di parlare". L'unica cosa che era rimasta ancora viva all'interno dello spogliatoio era l'unità tra i compagni di squadra. Ora, dopo i brutti risultati, le proteste dei tifosi contro il Presidente (Ronaldo), non sembra essere rimasto niente nella stagione drammatica del Real Valladolid.

La risposta ufficiale del club — Una lite così accesa non poteva rimanere inosservata. Il brutto spettacolo offerto è stato teatro di discussioni e di dibattiti accesi in Spagna. Per cercare di far rientrare parzialmente la polemica, il Real Valladolid ha deciso di condannare l'incidente, promettendo sanzioni disciplinari per i due protagonisti: "Il Real Valladolid condanna fermamente l'alterco tra i giocatori Luis Pérez e Juan Miguel Latasa durante la partita contro il Getafe. Ci rammarichiamo profondamente per l'immagine mostrata dai nostri giocatori. La frustrazione derivante dalla nostra attuale situazione sportiva deve tradursi in maggiore impegno, miglior atteggiamento e performance superiori, non in divisioni e conflitti. Pertanto, in difesa dell'immagine del club e nel rispetto dei compagni e dei nostri tifosi, il Real Valladolid applicherà le normative disciplinari ai due giocatori". Molto probabilmente, Luis Perez e Latasa non giocheranno la prossima partita di campionato.

