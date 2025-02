Real vs Atletico: i tifosi vip del derby madrileno

Da Re Felipe di Spagna a Jennifer Lopez, passando per Rafael Nadal e Joe Harris: ecco chi sono i sostenitori d’eccezione delle due squadre madrilene che si sfideranno sabato nel derby

Lisa Semilia 5 febbraio - 09:44

Real Madrid-Atletico, Merengues vs Colchoneros ci siamo. Sabato andrà in scena il derby madrileno al Bernabeu e mai come quest’anno sarà sentito e combattuto più che mai. Alla conquista di ogni pallone, un centimetro di campo alla volta, le due squadre madrilene si scontreranno in quella che ha tutti i presupposti per diventare una battaglia all’ultimo sangue, basta guardare la classifica della Liga: la squadra del Cholo Simeone si trova a -1 punto dalla vetta occupata da quella di Ancelotti. Inoltre proprio quest’ultima arriva dalla sconfitta con l’Espanyol per 1-0, mentre l’Atletico ha guadagnato punti importanti battendo 2-0 il Maiorca al Metropolitano nell’ultima sfida di campionato. I colchoneros, dunque, continuano così la loro corsa in Liga e questo derby ha tutte le caratteristiche per tenere milioni di tifosi incollati allo schermo. Il clima, inoltre, si è fatto ancora più infuocato dopo la recente lettera del Real rivolta alla Federcalcio spagnola, nella quale si cercano spiegazioni sul metro di giudizio arbitrale e si chiedono le registrazioni audio tra arbitro e Var durante la partita contro Espanyol. Dure le parole di Ancelotti in conferenza stampa: “È successo qualcosa di inspiegabile, che riguarda l’integrità dei calciatori. Il Madrid ha chiesto una spiegazione ed è giusto così. Se non arrivano risposte, significa che c’è un problema, e se c’è un problema qualcuno deve risolverlo”.

REAL VS ATLETICO: I TIFOSI DEI COLCHONEROS — Una rivalità molto sentita vissuta dentro e fuori del campo, con tifosi d’eccezione. La sfida si gioca anche in casa tra le mura reali, con l’ex sovrano Juan Carlos grandissimo tifoso del Real Madrid e suo figlio, il Re Felipe, cresciuto con la camiseta rosso-bianca, supporter dell’Atletico. Chi l’avrebbe mai detto? Altro sostenitore della squadra di Simeone è l’attore spagnolo Javier Bardem, che ha recitato in film famosi come Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar o Non è un paese per vecchi. Anche per lui derby molto sentito già tra le mura domestiche visto che la splendida moglie, la famossissima attrice Penelope Cruz, tifa da sempre Real. Tra gli sportivi che incoraggeranno i Colchoneros a conquistare i tre punti l’ex pugile Javier Castillejo e l’ex giocatore di basket Nba Joe Harris. Il famoso cestista qualche anno fa ha anche visitato il centro sportivo dell’Atletico, per la gioia di molti giocatori.

REAL VS ATLETICO: I TIFOSI DELLE MERENGUES — Decisamente più numerosi i sostenitori vip del Real Madrid, squadra tra le più titolate della storia del calcio. Molti gli attori famosi che seguono da sempre la squadra madrilena, pronti a tifare i Blancos soprattutto nel derby. Tra i nomi più illustri spiccano quelli di Tom Cruise, Viggo Mortensen, Antonio Banderas e Zac Efron. Ma non finiscono qui, anche il protagonista de Il gladiatore Russel Crowe, l’intramontabile Richard Gere, Mila Kunis e Asthton Kutcher. I nomi più importanti legati al Real in ambito sportivo rimangono quelli dei cestisti Joel Embiid e Luka Doncic. Tra i cantanti spiccano i nomki della popstar Jennifer Lopez, Julio e Enrique Iglesias, tradizione tramandata di padre in figlio, Placido Domingo e Robbie Williams. Non mancano anche in questo caso sportivi più che noti, anche se appartenenti ad altri mondi, come l’ex ciclista Alberto Contador, Usain Bolt e l’immenso Rafa Nadal. Sabato scopriremo chi si porterà a casa il derby madrileno, che vinca il migliore.