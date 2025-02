Il club di Florentino Perez accusa il sistema arbitrale dopo gli episodi controversi della gara persa con l'Espanyol

“Scandalo mondiale”, le due parole che troneggiano nella home page sul sito ufficiale del Real Madrid. Non si placa la protesta del club di Florentino Perez, dopo i contestati episodi arbitrali nella gara persa 1-0 sabato sera contro l'Espanyol. Anzi, i blancos hanno rilanciato con un durissimo comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali. Nel mirino della società madrilena sono finiti la Federazione calcistica spagnola e il Var. Quest'ultimo in particolare come noto è messo sotto accusa per non aver consigliato all'arbitro l'espulsione di Carlos Romero. Il difensore dell'Espanyol, poi autore del gol decisivo nel finale di gara, al minuto 61 ha infatti commesso un bruttissimo fallo su Kylian Mbappe venendo però solo ammonito.

Il pesante sfogo contro gli arbitri — Dopo le parole polemiche di Carlo Ancelotti , il Real ha inviato quindi una lettera di sfogo totale alla Rfef, utilizzando termini raramente visti prima. "Gli eventi accaduti in questa partita hanno superato qualsiasi margine di errore umano o di interpretazione arbitrale. -accusa il club di Perez- Quanto accaduto allo stadio RCDE rappresenta il culmine di un sistema arbitrale completamente screditato, in cui le decisioni contro il Real Madrid hanno raggiunto un livello di manipolazione e adulterazione della competizione che non può più essere ignorato. Le due decisioni arbitrali più gravi di questa partita hanno evidenziato ancora una volta i doppi standard con cui viene arbitrato il Real Madrid".

La richiesta di poter ascoltare gli audio del Var — Oltre al già citato fallo su Mbappe, il Real Madrid contesta anche il gol annullato a Vinicius, verso la metà primo del primo tempo, per un precedente fallo di Mbappe. Fallo inesistente secondo il Real, che sostiene anzi la tesi di un possibile rigore negato al centravanti francese. E ora la richiesta di sentire il dialogo tra gli arbitri: “Vista la gravità dell'accaduto, il Real Madrid chiede alla RFEF di consegnare immediatamente gli audio del VAR relativi alle due azioni chiave della partita e le conversazioni avvenute tra i membri della sala VAR in entrambe le azioni. -si legge ancora nel comunicato- La conoscenza del contenuto di queste registrazioni è essenziale per far luce sulle decisioni prese e sull'operato dell'arbitro. Questo scandalo arbitrale non è un caso isolato. Il sistema arbitrale spagnolo è completamente imperfetto e strutturalmente progettato per proteggersi, con il supporto delle Commissioni Disciplinari dipendenti dalla RFEF stessa, che sistematicamente si rifiutano di sanzionare gli arbitri e di mantenere un sistema che è già stato classificato come fraudolente da parte degli stessi tribunali ordinari ”. Il livello, già alto, di tensione tra la società di Perez e la Rfef arriva a toccare picchi mai raggiunti prima. Nelle prossime ore si attende l'inevitabile risposta dei vertici federali.