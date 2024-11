Record su record, ma CR7 non esclude il ritiro: “Forse tra due anni…”

Infinito Cristiano Ronaldo: ieri, nel 5-1 contro la Polonia, per la sfida valida per la Nations League, segna un magnifico gol in rovesciata.

Michele Bellame 16 novembre - 14:35

Alla soglia dei 40 anni, Cristiano Ronaldo continua ad ampliare il suo record di miglior marcatore di selezioni nazionali al mondo. Venerdì, ha segnato due gol nella vittoria per 5-1 contro la Polonia, raggiungendo i 135 gol con la maglia del Portogallo. Dopo la partita, l'attaccante non ha evitato la domanda inevitabile: fino a quando continuerà a guidare la nazionale sul campo?

"Non ci penso, mi godo ogni partita" — Dopo aver segnato due gol nella vittoria per 5-1 contro la Polonia, l'attaccante 39enne ammette che il millesimo gol è un desiderio, ma dice: "Non ci penso". Per Cristiano Ronaldo, il momento è quello di godersi ogni partita. Il ritiro è nei suoi piani, ma ancora non sa quando arriverà. "Succederà tra un anno, due anni, non lo so. Lo dico sinceramente, non è uno scherzo, mi godo il momento. Alzarsi e andare in allenamento e in partita motivato. Quando non sentirò più questa motivazione, farò un passo avanti e dirò: 'Non ce la faccio più'. Ma non l’ho ancora sentito", ha dichiarato CR7 ai giornalisti portoghesi dopo la vittoria di venerdì.

Cycle Kick is considered the most difficult and thrilling skill in football. Look how Cristiano Ronaldo scored a goal with his iconic Cycle Kick against Poland. Majestic pic.twitter.com/tc2nXH0cF6

Prima di ritirarsi, Cristiano Ronaldo spera di riuscire a raggiungere un obiettivo che recentemente è entrato nella sua lista di desideri: il millesimo gol in partite ufficiali. Ne ha già 910 e sa che è possibile raggiungere l’obiettivo, ma non vuole trasformarlo in una ossessione. "È normale volerlo, ma non ci penso. Non mi interessa per niente, sinceramente. Penso partita per partita. Tra tre mesi compio 40 anni - continua il portoghese - quindi vado con calma e mi godo il momento. Mi piace giocare per la nazionale e mi diverto molto a venire qui. Fare gol e offrire buone prestazioni aiuta anche".