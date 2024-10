Prima di Repubblica Democratica del Congo-Tanzania, gara valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, un giornalista è stato aggredito da un membro della sicurezza della nazionale di casa...

Momenti concitati quelli vissuti poco prima dell'inizio di Repubblica Democratica del Congo - Tanzania , gara valevole per il terzo turno del Gruppo H delle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Come riportato da Sport News Africa, il giornalista Gede Luiz Kupa sarebbe stato aggredito da un addetto alla sicurezza della Nazionale della Repubblica Democratica del Congo.

Ma è chiaro che Kupa dopo questo grave episodio di violenza sporgerà denuncia contro l'addetto alla sicurezza che lo ha aggredito. Manifestazione di sostegno da parte degli altri colleghi che hanno deciso di non prestare il loro servizio boicottando l'attività mediatica dopo la partita della Repubblica Democratica del Congo.

Grave episodio di violenza assolutamente da condannare. Il giornalista ha comunque svolto il suo lavoro in maniera stoica malgrado sia stato vittima di un'aggressione brutale e senza senso da parte dell'addetto alla sicurezza. Bel gesto di sostegno e solidarietà da parte di diversi colleghi che hanno preferito non garantire la consueta attività mediatica nel post-partita.

Per la cronaca Repubblica Democratica del Congo-Tanzania si è conclusa con una vittoria per 1-0 dei padroni di casa grazie all'autorete dell'attaccante tanzaniano, Clement Mzize. Sono dunque tre le vittorie della Repubblica Democratica del Congo in altrettanto partite che conduce a punteggio pieno il Gruppo H di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.