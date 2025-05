Momenti particolari in Repubblica Ceca, in particolare a Praga, dove Tomas Rosicky, direttore sportivo dello Sparta ed ex stella dell'Arsenal, è stato ricoverato in terapia intensiva

Giorgio Trobbiani 26 maggio - 17:59

Momenti particolari in Repubblica Ceca, in particolare a Praga, dove Tomas Rosicky, direttore sportivo dello Sparta ed ex stella dell'Arsenal, è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi al cuore.

Rosicky in ospedale: il comunicato del club — Attraverso un comunicato diramato sui canali ufficiali dello Sparta, ecco l'aggiornamento sulle condizioni dell'ex giocatore della nazionale ceca: "Il nostro direttore sportivo, Tomas Rosicky, è stato inaspettatamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, lo scorso martedì, per problemi legati al cuore. Nè Tomas nè il club forniranno ulteriori dettagli in merito a quanto già comunicato. Fortunatamente, non è stato necessario ricorrere ad operazioni chirurgiche."

🇨🇿 Tomáš Rosický byl minulé úterý náhle hospitalizován na jednotce intenzivní péče. Diagnózou byly problémy se srdcem, které ani Tomáš, ani klub nebudou blíže specifikovat. Hospitalizace proběhla bez nutnosti operačního zákroku.

Máš naši podporu, Tome. Myslíme na tebe 🙏

— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) May 26, 2025

Anche Rosicky, una volta migliorate le sue condizioni, ha parlato per tranquillizzare e dire la sua in merito: "Come calciatore prima e come direttore poi, ho sempre dato il massimo, mi sono concesso totalmente senza esitazioni, ma questa vicenda mi ha fatto capire che devo prendermi più cura di me. Cattive abitudini, poca attività sportiva e una situazione genetica di predisposizione mi hanno condotto a questo punto. La bella notizia è che vado verso la piena guarigione, ma dovrò delegare i miei impegni da direttore sportivo ai miei collaboratori con i quali c'è una grandissima sintonia".