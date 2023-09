Reyes Lopez, gol nella Spagna Under 17 nel nome del padre

Il mondo del calcio ha salutato José Antonio Reyes nel 2019 vittima di un incidente stradale. Un barlume di speranza in famiglia, ora, può lasciarla José Antonio Reyes López, figlio del compianto esterno di tante squadre tra cui Arsenal e Siviglia. Il giovane, infatti, è andato in rete con la Spagna Under 17, quando il risultato era di 3-0 per gli inglesi.

Un gol da figlio d'arte ma da giocatore pieno di talento come ricorda esbesoccer.com: Reyes jr. ha raccolto un rimbalzo, dopo un fallo a suo favore, oltre il limite dell'area. Ha dribblato due rivali inglesi e ha alzato la testa per vedere dove fosse il portiere Michalski, per poi calciare un tiro di destro dritto all'incrocio dei pali. Un bel modo per iniziare la sua carriera, come fece papà José Antonio.