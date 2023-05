Riad, a CR7 va tutto male: dalla 5′ divisione inglese il “troll”, stai bene dove sei…

Il Bromley FC, team di National League (quinta divisione inglese), ha approfittato della turbolenta situazione del portoghese in Arabia Saudita per trollare il cinque volte Pallone d’Oro…

Cristiano Ronaldo non sta avendo l’atteso ritiro d’oro in Arabia Saudita. Il 38enne portoghese ha chiuso pochi mesi fa il percorso nell’élite europea per fare rotta verso una destinazione più tranquilla e conveniente con l’obiettivo di concludere la sua carriera sportiva. Tuttavia, la realtà è molto diversa.