Ricchiuti al Faetano: l’ex Rimini allenerà a San Marino

Chi non ricorda Adrian Ricchiuti? Proprio lui, l'ex attaccante del Rimini che siglò la storica rete alla Juve l'anno in cui i biancorossi sfidarono i bianconeri in B, o quello in maglia Catania in serie A, quando a San Siro contro il Milan, realizzò un assist e un gol nel 2-2 finale. Ebbene, è il nuovo allenatore del Faetano, squadra del massimo campionato sammarinese.