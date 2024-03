Richarlison: “Ho pensato di arrendermi. La terapia mi ha salvato la vita”

Nessuno era a conoscenza delle motivazioni, ma il ragazzo stesso ha voluto spiegare: "Dopo il Mondiale sono entrato in depressione. Ero al mio apice, mentalmente forte, eppure dopo ho raggiunto il limite. Non ho pensato di uccidermi ma di arrendermi sì. Ho passato un periodo difficilissimo. Prima di andare ad allenarmi volevo tornare a casa, nella mia stanza. Non so perchè, ho anche detto a mio padre che mi sarei arreso. Parlare così è triste, andare da mio padre a dirglielo è stato difficile perchè lui ha inseguito questo sogno con me".