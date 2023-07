Ricordate l’ex Roma, Inter e Samp Dodô? Il Santos ha annunciato il suo ritorno

Avventura bis al Santos per José Rodolfo Pires Ribeiro, meglio noto come Dodô. Ricordate l'ex terzino sinistro brasiliano che in Italia ha vestito le maglie di Roma, Inter e Sampdoria?

Con i club italiani in cui ha militato, Dodô è riuscito a segnare soltanto due gol con l'Inter, entrambi in Europa League. Il primo in occasione del suo esordio in maglia nerazzurra il 20 agosto 2014 nell'andata dei playoff di qualificazione contro gli islandesi dello Stjarnan; la seconda contro il Saint-Etienne nella fase a gironi.