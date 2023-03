Riecco l’Argentina mondiale: ma il Ct di Panama “passa”, allo stadio non ci va…

Thomas Christiansen, 50enne allenatore danese naturalizzato spagnolo, non si recherà al Monumental di Buenos Aires per l’amichevole contro la Selección

Davide Capano

Nella notte italiana tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo, allo stadio Monumental, la Nazionale argentina affronterà Panama in amichevole e festeggerà con ottantamila spettatori (biglietti esauriti in meno di tre ore, nda) il Mondiale vinto in Qatar. Nel frattempo la selezione centroamericana ha annunciato i convocati e l’allenatore ha preso una decisione davvero sorprendente.

La certezza è che il ct Thomas Christiansen ha fornito una lista di una “squadra B” di quella selezionata, formata da sei calciatori che giocano all’estero e 14 del campionato locale. Come annunciato dalla Federcalcio panamense (FEPAFUT, Federación Panameña de Fútbol), i giocatori si recheranno a Buenos Aires martedì 21.

Da parte sua, il 50enne commissario tecnico ha deciso che non si recherà nel Paese per la gara contro la Selección. “Per me sarebbe emozionante andare in Argentina per affrontare i campioni del mondo – ha dichiarato in una conferenza stampa –, contro Messi e compagnia, ma non è la priorità. Devo pensare a quale sia la priorità per noi giocatori e Federazione ed è la Nations League”.

“Abbiamo una partita decisiva contro il Costa Rica e non voglio rischiare – ha spiegato Christiansen –. Devo essere concentrato e preparare i giocatori in modo che possano competere al meglio. Se guardiamo le date... Andiamo in Argentina il 21, torniamo il 24, ci alleneremo il 25 e il 26, il 27 dobbiamo andare in Costa Rica. Non è ottimale per quello che vogliamo cercare in quella partita. Non voglio lasciare nulla al caso. Mi concentrerò su ciò che è veramente importante”.

Poi ancora: “Insisto che sarebbe stato spettacolare andare in Argentina, sarebbe stata una vetrina per me e per i giocatori, ma lo devo alla Federazione e alla squadra. Che immagine do se viaggio per dirigere quella partita e lasciare i giocatori a Panama? Che non ci interessa la partita contro il Costa Rica. Voglio essere un professionista e preparare la squadra per competere. Può darsi che non ci qualificheremo, ma almeno non può essere detto che non ho dato tutto per vincere la partita”.

Panama sarà così diretta dal tecnico dell’Under 20, Jorge Dely Valdés, assistente dello staff tecnico della Nazionale maggiore.