Rincaro biglietti, tifosi del Fulham in rivolta: “Imbarazzante, siete fuori dal mondo”

Un aumento spropositato dei prezzi dei biglietti per la partita contro il Manchester United ha mandato su tutte le furie i tifosi del Fulham: "Una vergogna".

Imbarazzante. Così i tifosi del Fulham hanno definito l'aumentato dei prezzi dei biglietti a Craven Cottage per la partita contro il Manchester United, in programma il prossimo 4 novembre.

I tifosi non ci stanno

I tifosi del Fulham hanno reagito prontamente all'inspiegabile aumento dei prezzi dei biglietti per la partita in programma a Craven Cottage contro il Manchester United del 4 novembre. Il club ha infatti deciso di aumentare il costo del biglietto in ogni tribuna dello stadio.

Solo per fare due conti. Ogni adulto che vorrà godersi l'atteso match al Riverside Stand dovrà sborsare l'enorme cifra di £ 160 sterline (il prezzo più alto). I supporters dei Cottagers non hanno risparmiato critiche all'indirizzo del club che lo hanno definito "fuori dal mondo". Per la partita contro i Red Devils il biglietto più economico costa £ 67 sterline. Con questi prezzi il club rientra nella cerchia delle squadre di Premier League più costosi da guardare allo stadio.

La reazione dei tifosi non si è fatta attendere: "Davvero una vergogna", "Siamo una squadra di calcio che fuori dal campo è così lontana dalla realtà. Facendo pagare questi prezzi, molto probabilmente state sostituendo i veri tifosi che ora non possono permettersi di pagare certe cifre con turisti che hanno un sacco di soldi."

E ancora: "Il club non può permettersi di alienare i tifosi", "Questo davvero non è rispettabile". Un altro tifoso ha commentato con un taglio sarcastico: "Se mi siedo nella tribuna del Riverside, mi faccio fare un massaggio ai piedi da Marco [Silva] nell'intervallo? Perché è l'unico modo per cui si possa pensare di pagare tale cifra".

L'incontro programmato con il club

Il Fulham Supporters' Club ha diffuso un comunicato tramite il quale afferma di essere "estremamente deluso" dai prezzi dei biglietti per la partita contro il Manchester United del 4 novembre, che sono i più alti di sempre. Ad ottobre è in programma un incontro con il club per discutere proprio di questo tema. Seguiranno sviluppi.

