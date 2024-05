Ringsend Derby, lo Shelbourne supera 2-0 lo Shamrock Rovers

Due rigori di Jarvis regalano allo Shelbourne il successo nel Ringsend Derby contro lo Shamrock Rovers. La formazione ospita colleziona la terza vittoria di fila e allunga in classifica sui padroni di casa e sul Derry City 2°, bloccato sul 2-2 dallo Sligo Rovers. Nulla da fare per la squadra allenata da Stephen Bradley che […]

Due rigori di Jarvis regalano allo Shelbourne il successo nel Ringsend Derby contro lo Shamrock Rovers . La formazione ospita colleziona la terza vittoria di fila e allunga in classifica sui padroni di casa e sul Derry City 2°, bloccato sul 2-2 dallo Sligo Rovers . Nulla da fare per la squadra allenata da Stephen Bradley che incassa la seconda sconfitta nelle ultime tre partite e ora dovrà guardarsi le spalle dal ritorno di Galway e Waterford .

L'inizio dello Shamrock è incoraggiante, i padroni di casa ci provano prima con una conclusione dalla distanza, poi colpiscono il palo con Clarke e vanno ad un passo dall'1-0 con Kenny che mette fuori clamorosamente un comodo tap-in servitogli da Burke. Il vantaggio dello Shelbourne nasce da un calcio di rinvio del portiere Kearns , Smith scappa a Lopes che lo stende in area di rigore: dal dischetto Jarvis non sbaglia e sigla l'1-0.

I Rovers accusano il colpo, perdono tre difensori per infortunio (3 sostituzioni solo nel primo tempo) e nella ripresa incassano il gol del raddoppio. Disimpegno errato in uscita e contropiede ben orchestrato dallo Shelbourne che conquista un altro calcio di rigore; Lopes atterra nuovamente Smith e viene espulso. Jarvis non sbaglia neanche questa volta e realizza il 2-0 definitivo.