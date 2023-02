Rischio fallimento per il Southend: in campo palloni da spiaggia per il presidente: “Paga il tuo staff”

Tira una brutta aria dalle parti di Southend-on-Sea, nell’Essex. Il club della città, il Southend United Football Club, fondato nel 1906, rischia il fallimento per la grave situazione finanziaria in cui versa. Giocatori e staff non hanno ricevuto gli stipendi di dicembre e gennaio. Troppo grande il debito verso HMRC (His Majesty's Revenue and Customs, dipartimento governativo non ministeriale del Regno Unito responsabile per la riscossione delle imposte), con il club che continua a perdere 2 milioni di sterline all’anno, come dichiarato dall’amministratore delegato della società.