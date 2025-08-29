A seguito della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Fenerbahçe ha deciso di esonerare José Mourinho . Così, dopo soli quattordici mesi, l'ex allenatore dell'Inter saluta (per il momento) la Turchia, al termine di un percorso agrodolce. In ambito europeo non sono arrivati grandi successi, tantomeno nella Super Lig, dove c'è stato un forte dominio da parte del Galatasaray , vincitore dell'ultimo campionato turco con novantacinque punti, undici di distacco dalla squadra dello Special One. Mourinho, però, alla luce della risoluzione contrattuale, riceverà un cospicuo indennizzo.

Mourinho esonerato, l'enorme cifra che sborserà il Fenerbahçe

Come riportato dalla testata spagnola Marca, l'ex allenatore del Real Madrid incasserà una somma intorno ai 15 milioni di euro. Cifra notevole non solo sulla base delle consuetudini europee in tal senso, ma soprattutto considerando che il tecnico portoghese è stato al timone della squadra per poco più di un anno. Sotto questo punto di vista, è stata decisiva la sconfitta contro il Benfica, specialmente il modo in cui questa è arrivata: infatti, in Portogallo il club di Istanbul non è riuscito mai a tirare verso lo specchio della porta.