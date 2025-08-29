A seguito della mancata qualificazione alla prossima Champions League, il Fenerbahçe ha deciso di esonerare José Mourinho. Così, dopo soli quattordici mesi, l'ex allenatore dell'Inter saluta (per il momento) la Turchia, al termine di un percorso agrodolce. In ambito europeo non sono arrivati grandi successi, tantomeno nella Super Lig, dove c'è stato un forte dominio da parte del Galatasaray, vincitore dell'ultimo campionato turco con novantacinque punti, undici di distacco dalla squadra dello Special One. Mourinho, però, alla luce della risoluzione contrattuale, riceverà un cospicuo indennizzo.
Il caso
Risoluzione che vale oro: Mourinho incasserà 15 milioni dal Fenerbahçe dopo l’esonero
Mourinho esonerato, l'enorme cifra che sborserà il Fenerbahçe—
Come riportato dalla testata spagnola Marca, l'ex allenatore del Real Madrid incasserà una somma intorno ai 15 milioni di euro. Cifra notevole non solo sulla base delle consuetudini europee in tal senso, ma soprattutto considerando che il tecnico portoghese è stato al timone della squadra per poco più di un anno. Sotto questo punto di vista, è stata decisiva la sconfitta contro il Benfica, specialmente il modo in cui questa è arrivata: infatti, in Portogallo il club di Istanbul non è riuscito mai a tirare verso lo specchio della porta.
Il futuro dello Special One—
Nonostante un bilancio negativo nella sua ultima esperienza, il nome di José Mourinho è senz'altro uno dei più importanti tra gli allenatori odierni. A 62 il tecnico portoghese può ancora strappare contratti importanti in club prestigiosi e che cercano riscatto in ambito europeo, terra in cui è ancora un maestro. Il suo curriculum non necessita argomentazioni e con la stagione 2025/2026 ancora ai primi battiti, non ci sentiamo di escludere colpi di scena.
