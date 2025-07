Il giocatore dell'Al Hilal protagonista dello spiacevole episodio in patria. Per ora su di lui non pende nessuna denuncia ufficiale nonostante l'intervento delle forze dell'ordine

Alessandro Stella 27 luglio - 19:33

Infuria la polemica in Portogallo contro Joao Cancelo. L'esterno dell'Al Hilal e della nazionale lusitana, seconda quanto riportato dalla testa locale Correio de Manha, è rimasto coinvolto in una rissa. Secondo la stampa portoghese il giocatore ha colpito con alcuni pugni un uomo all'interno della discoteca Bliss, situata a Vilamoura in Algarve.

Il trentunenne, ex di Inter e Juventus, in questi giorni è in patria per passare un periodo di vacanza dopo le fatiche del Mondiale per Club. Ma il momento di spensieratezza si è trasformato in un vero e proprio guaio. Al momento non risultano ufficialmente denunce formali contro Cancelo, tuttavia è evidente come la situazione possa essere in continua evoluzione.

Cancelo protagonista di una rissa: prima l'alterco verbale, poi il colpo al volto della vittima — Non sono note nemmeno spiegazioni ufficiali delle forze dell'ordine, intervenute per valutare la situazione, su quanto accaduto. Secondo la ricostruzione del Correio de Manha, Cancelo e l'altro uomo sarebbero inizialmente venuti a contatto a livello verbale in una zona affollata della discoteca. In motivi non sono chiari. Poi qualche ulteriore parola di troppo e il pugno sferrato dal calciatore.

Lo staff di sicurezza del locale è subito accorso per sedare gli animi e separare i due litiganti. Grazie a questo pronto intervento la rissa non è degenerata e non avrebbe nemmeno coinvolto altre persone. Tuttavia la vittima avrebbe riportato una ferita al volto con fuoriuscita di sangue dalla bocca. Ma al momento appunto, nonostante l'arrivo dei soccorsi e della polizia locale, il fatto è rimasto privo di conseguenze penali.

Dal calciatore nessuna versione, la vacanza prosegue in vista del ritorno in Arabia — Cancelo dal suo canto finora non ha fatto nessun annuncio pubblico per smentire le voci. Il giocatore e la moglie Daniela Machado continuano ad essere molto attivi sui propri canali social, condividendo gli scatti di questa loro vacanza in Portogallo.

Nei prossimi giorni il terzino tornerà in Arabia alla corte di Simone Inzaghi, per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione sportiva. Spetterà poi al club arabo prendere eventuali provvedimenti, qualora l'episodio dovesse essere meglio chiarito.