I calciatori del Defensores de Belgrano dopo il ko per 3-2 si sono scagliati contro il direttore di gara reo, secondo loro, di una condotta poco equilibrata

Alessia Bartiromo 28 giugno - 10:01

Momenti molto concitati negli ottavi di finale di Coppa Argentina tra Belgrano e Defensores de Belgrano, con i calciatori ospiti che al termine della gara dopo il ko per 3-2, si sono scagliati contro l'arbitro Sebastián Martínez, reo secondo loro, di una condotta di gara poco equilibrata. Sono subito intervenute le forze dell'ordine e il direttore di gara è stato scortato per non essere aggredito dai calciatori accorsi al triplice fischio finale.

🔴⚫🔥 Tras el final del encuentro ante Belgrano en la #CopaArgentinaEnTyCSports, los jugadores de Defensores de Belgrano fueron a buscar Sebastián Martínez. pic.twitter.com/xqrJXse4B8

— TyC Sports (@TyCSports) June 28, 2025

L'episodio nel big match di Coppa Argentina — la gara tra Belgrano e Defensores de Belgrano è da sempre molto sentita, ancor più in una gara con la posta in palio molto alta. Gli ottavi di Coppa Argentina sorridono alla squadra di casa che vince per 3-2 con le reti di Passerini su rigore, Compagnucci e Ostchega per i padroni di casa, mentre Aguirre, con una doppietta, ha segnato per il Defensores. Ma non solo: sono piovuti anche i cartellini rossi: due per gli ospiti, privati di Aguirre e Benítez, mentre il team di casa ha registrato il doppio giallo a Uvita Fernández.

Proprio per questa ragione, al termine del match, i giocatori del Defensores de Belgrano si sono scagliati in massa contro l'arbitro Sebastián Martínez insieme a numerosi componenti della partita, cercando di aggredirlo verbalmente e fisicamente per una condotta di gara unilaterale. Lo stesso è stato scortato dalle Forze dell'Ordine che hanno scongiurato il peggio, con le immagini che hanno fatto subito il giro del web.

L'incredibile precedente — Non è la prima volta che un match di Coppa Argentina termina con una scia di violenza. Già lo scorso 17 maggio il Newell's Old Boys Leprosy hanno vinto contro il Paranà 1-0 e al termine del match sono volati colpi proibiti, per alcuni minuti cha hanno fatto temere il peggio. La situazione è poi rientrata, segnando un altro precedente importante nella storia di una competizione davvero molto sentita in Argentina.