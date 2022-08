Rissa sfiorata, Montella sprezzante: “Balotelli non è stato all’altezza”

L'Adana Demirspor ha vinto 1 a 0 contro l'Umrianiyespor ed ha conquistato stabilmente il secondo posto in campionato ma qualcosa ha turbato gli animi della compagine turca. Mario Balotelli e Montella sono stati protagonisti di un brutto litigio. Dopo il match i due si sono avvicinati, dapprima verbalmente per poi arrivare ad un brutale scontro fisico.

Lo staff ed alcuni giocatori sono dovuti intervenire per evitare che la rissa degenerasse in un qualcosa di più grave. Il tutto sarebbe nato da una palla persa di Balotelli negli ultimi minuti, in maniera giudicata superficiale da mister Montella. Dopo il fischio finale l'allenatore è andato a rimproverare il calciatore che ha risposto malamente.

Il tecnico campano è stato durissimo con Super Mario in conferenza stampa: "Non ho bisogno di aggiungere nulla al riguardo. Posso solo dire che non è stato all'altezza delle mie aspettative. A fine partita ci possono essere questo tipo di tensioni. Non dirò nient'altro", ha detto l'ex Aeroplanino.