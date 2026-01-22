Il calciatore portoghese ha annunciato il ritiro nel dicembre del 2024, ma a quanto pare non ha ancora voglia di smettere

Lorenzo Maria Napolitano 22 gennaio - 20:30

Nani potrebbe tornare a giocare a calcio ufficialmente. L’8 dicembre 2024 il portoghese aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato contestualmente alla rescissione del contratto con l’Estrela da Amadora. Una decisione che sembrava definitiva per uno dei calciatori più rappresentativi della sua generazione, campione d’Europa con il Portogallo e vincitore della Champions League con il Manchester United. A poco più di un anno da quell’annuncio, però, lo scenario potrebbe cambiare: Nani, oggi 39enne, è pronto per tornare in campo... in Kazakistan!

Nani ritorna in campo: è atteso in Kazakistan nelle prossime ore — Nelle prossime ore il portoghese è atteso in Kazakistan, dove lo aspetta l’Aktobe FC, uno dei club più importanti del Paese. Non è sicuro che Nani accetti l'offerta: infatti, sta andando a conoscere i proprietari del club, la squadra, le struttura e la città, come riporta anche A Bola. L'ex United, tra l'altro, è visto come figura strategica per la crescita sportiva del club e dell'intero movimento sportivo kazako: insomma, potrebbe indossare le vesti di "ambasciatore" del calcio locale in Europa quanto in Asia. Il campionato inizierà a marzo.

Aktobe è la quarta città del Kazakistan per numero di abitanti ed è la più grande nella parte occidentale del Paese. Il club locale, fondato nel 1967, gioca allo Stadio Centrale da 13.200 posti e vanta cinque titoli di campione nazionale, l’ultimo conquistato nel 2013. Negli ultimi anni il palmarès si è arricchito solo della Coppa vinta nel 2024, mentre nel campionato 2025 l’Aktobe ha chiuso al quinto posto. Un contesto in cerca di rilancio, anche attraverso una figura di grande esperienza internazionale.

L'ultima partita ufficiale di Nani — L’ultima partita ufficiale di Nani risale al primo novembre 2024, contro lo Sporting, club in cui è cresciuto e che ha rappresentato in tre diversi momenti della carriera. In passato ha vestito, tra le altre, le maglie di Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory e Adana Demirspor. Ora, a 39 anni, il ritorno al calcio giocato non è più solo una suggestione: potrebbe diventare una nuova avventura, lontana dai grandi palcoscenici ma carica di fascino. Per Nani, il tempo sembra non essere mai essersi fermato (o quasi).