Ritiro Croazia: cori contro Livaja, lui affronta i tifosi

Tensione alle stelle nel ritiro per la Nations League. Parole dure verso Livaja, lui non le manda a dire…

La Croazia, dopo l’esperienza in Qatar, si è ritrovata in vista del prossimo match di Nations League. La nazionale di Dalic infatti affronterà il prossimo 14 giugno l’Olanda di Van Gaal. Gli animi però, non sono di certo quelli che gicatori e staff si aspettavano dopo il bronzo ottenuto ai Mondiali. I problemi sarebbero nati nel ritiro e hanno come protagonisti Marko Livaja ed alcuni supporters croati. La nazionale si è riunita a Rijeka, città-casa del HNK Rijeka, squadra rivale dell’Hadjuk Spalato dove milita proprio l’ex Inter.