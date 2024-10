Ritiro Nadal, l’emozionante messaggio del Real Madrid: “L’orgoglio del nostro paese”

Il messaggio del Real Madrid

Tra le varie reazioni e messaggi social, da Federer a Mbappé, non affretta ad arrivare anche il messaggio emozionante da parte della sua squadra del cuore, il Real Madrid:

"Di fronte all'annuncio di Rafa Nadal del suo ritiro dal tennis da professionista dopo la Coppa Davis e la quale giocherà con la Spagna nel novembre 2024, il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione vogliono dimostrare la loro ammirazione e affetto per uno dei le più grandi leggende dello sport spagnolo e mondiale di tutti i tempi.

Per noi e per tutti i tifosi del Real Madrid è e sarà sempre motivo di orgoglio che una leggenda come Rafa Nadal rappresenti il ​​nostro club come membro onorario del Real Madrid.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, afferma che "Rafa Nadal è anche motivo di orgoglio per il nostro Paese ed è un esempio dei valori essenziali dello sport, con i quali ha forgiato tutta la sua straordinaria carriera".

Il suo record sarà sempre un punto di riferimento di successo e di miglioramento con 22 Grandi Slam: 14 Roland Garros, diventando il tennista che ha vinto più volte questo prestigioso torneo, 4 US Open, 2 Wimbledon e 2 Australian Open. Inoltre, è l'unico tennista della storia ad aver vinto almeno uno Slam per dieci anni consecutivi e il Roland Garros per 5 volte consecutive.

Difendendo i colori della Spagna, Rafa Nadal ha vinto finora la Coppa Davis 5 volte (2004, 2008, 2009, 2011 e 2019), oltre alle medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Pechino nel 2008 e ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro .Janeiro nel 2016.

Tra Grand Slam, ATP e medaglie olimpiche, Rafa Nadal ha un totale di 103 titoli.

La sua carriera storica e leggendaria si è sempre basata sul suo talento, sul suo costante spirito di miglioramento, sulla sua umiltà, sulla sua solidarietà e sul rispetto. Il suo modo di intendere lo sport e la vita gli è valso i riconoscimenti più prestigiosi: Premio Principe delle Asturie per lo Sport 2008, Gran Croce dell'Ordine Reale al Merito Sportivo, 3 volte Premio Nazionale Sportivo per il miglior atleta spagnolo e Medaglia d'Oro al Merito a Lavoro, tra gli altri.

Dal Real Madrid vogliamo anche mostrarti la nostra gratitudine per il tuo fandom del Real Madrid e per aver diffuso i valori del nostro club in tutti gli angoli del mondo.

Auguriamo il meglio a Rafa Nadal e a tutta la sua famiglia in questa nuova fase della loro vita".