Dzeko e Guendouzi, che acquisti. In Europa continuano a incantare anche Ljajic e Ilicic, mentre il Lens approfitta della sconfitta del Paris Saint-Germain
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Ritorna al gol Nico Gonzalez, segnano anche Dzeko ed Eriksen: il weekend degli ex Serie A- immagine 2

In questo weekend il giro del mondo ci porta anche indietro nel tempo. Oltre al ritorno al gol di Nico González con l'Atlético Madrid e l'ennesima grande prestazione di Matteo Guendouzi con il Fenerbahce, infatti, ci sono da segnalare tanti ex Serie A che, a più di trentacinque anni, continuano ad incantare in diversi angoli della terra. Tra questi c'è Josip Ilicic in Slovenia, Adem Ljajic in Bosnia Erzegovina ed Edin Dzeko in missione nel campionato cadetto tedesco.

