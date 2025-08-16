Segna dopo 9 mesi di stop, si prende l'affetto dei tifosi e dedica i gol alle figlie e alla sua attuale compagna, Eugenia Suarez.

Lorenzo Maria Napolitano 16 agosto - 14:17

Nella seconda giornata del campionato turco è successo qualcosa che esula dalla semplice cronaca della partita. La formazione di Buruk ha annichilito il Karagumruk con un netto risultato di 3-0, una sentenza senz'appello che i più comunque s'aspettavano. Il gol che ha chiuso la partita, però, è stato siglato di Mauro Icardi, eroe di giornata dato che è tornato a giocare (e segnare) dopo ben 259 giorni. L'attaccante argentino è rimasto fermo fino a ieri a causa della riabilitazione dovuta alla rottura del legamento crociato anteriore e la lesione al menisco del ginocchio destro, rimediati il 7 novembre scorso in una sfida di Europa League.

Il ritorno di Icardi e la sfida con Osimhen — Nove mesi senza giocare a livello professionistico possono essere una sfida enorme per qualsiasi atleta, sopratutto in campionati di altissimo livello com'è quello turco. Tuttavia, Icardi è riuscito a riprendersi e punta a diventare il principale riferimento offensivo del Galatasaray, nonostante la presenza di Victor Osimhen. Per il nigeriano la società ha sborsato ben 75 milioni nelle casse del Napoli, ed alla luce dell'ottima stagione da cui è reduce, siamo pronti ad assistere ad una grande sfida tra bomber.

La dedica alle figlie ed alla compagna — Dopo aver realizzato il gol e ricevuto l'affetto dei tifosi, Icardi ha anche lasciato un messaggio carico di significato in conferenza stampa: "Porto con me un nastro speciale. Ho i nomi delle mie figlie e della mia compagna, che è quella che mi ha accompagnato per tutto questo tempo fuori dal campo, dal giorno dell'operazione fino ad oggi. Mi ha aiutato nei momenti difficili, nei momenti in cui avevo dolore". L'ex attaccante dell'Inter, con tali riferimenti a Eugenia Suarez, conferma l'intensificarsi del rapporto con l'attrice dopo la grande tempesta mediatica che li ha coinvolti.