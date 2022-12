Rivalità e mercato nel derby di Soweto: la stella dei Chiefs vicina agli odiati Pirates…

Il più grande obiettivo di mercato degli Orlando Pirates è stato rivelato e gioca per i loro più grandi rivali nel derby di Soweto, Kaizer Chiefs

Gli Orlando Pirates si sono uniti alla corsa per ingaggiare Njabulo Blom, la stella dai Chiefs. Già Mamelodi Sundowns, SuperSport United e AmaZulu avevano fatto offerte per ingaggiare il talentuoso centrocampista degli Amakhosi, così come vengono chiamati i Kaizer Chiefs.