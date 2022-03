Rivelazioni Canizares: “Una volta Beckham si dipingeva le unghie dei piedi…”

L’ex portiere di Real Madrid e Valencia ha parlato di omosessualità nel mondo del calcio, coinvolgendo David Beckham nella sua analisi

Il 52enne, ospite della seconda puntata del programma spagnolo “Encuentros Inesperdos” sul canale laSexta, ha iniziato a dibattere sulla base di “cosa significa essere macho oggi”, tema che lo ha portato poi a esprimere il suo punto di vista sull’omosessualità nello sport più seguito. “Penso che il calcio sia un settore in cui i gay hanno deciso di non entrare”, ha commentato Cañizares in prima battuta, ma poi, comunque, ha avvertito: “Faccio fatica a capire che nella Liga non ci sono giocatori gay”.