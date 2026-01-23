L'ex calciatore della Juventus avrà diversi compiti da svolgere che hanno come obiettivo la crescita della squadra di Buenos Aires

Jacopo del Monaco 23 gennaio - 11:11

Nel corso della sua carriera agonistica, terminata nel 2014 con gli indiani del Pune City, David Trezeguet ha indossato anche la maglia del River Plate. Con la squadra di Buenos Aires, il francese ha giocato dal gennaio del 2012 fino al mese di luglio dell'anno seguente. In quel periodo, Trezegol ha 37 partite e realizzato 17 reti, vincendo anche la Serie B argentina. Tredici anni dopo quest'esperienza, l'ex attaccante torna al River diventandone membro della dirigenza. Il transalpino ricoprirà una carica a livello istituzionale ed avrà come obiettivo la crescita dei Millonarios.

David Trezeguet torna al River Plate ricoprendo una carica istituzionale: il comunicato del club — Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la compagine della capitale argentina ha annunciato il ritorno dell'ex attaccante di Monaco e Juventus spiegando anche il ruolo che ricoprirà ed i compiti da svolgere. Di seguito, il comunicato del River Plate: "David Trezeguet è stato ufficialmente nominato per un nuovo ruolo istituzionale incentrato sul coinvolgimento e la rappresentanza del Club, con l'obiettivo di supportare la strategia di relazione, lo sviluppo di alleanze e la proiezione istituzionale del River Plate. La presentazione si è svolta alla presenza del presidente, Stefano Di Carlo".

"Con una storia strettamente legata al Club, una lunga carriera come giocatore nel calcio d'élite mondiale e un'esperienza in ruoli di rappresentanza istituzionale presso la Juventus, Trezeguet entra a far parte del team come figura chiave per rafforzare ulteriormente il posizionamento del River. In questa veste, lavorerà a stretto contatto con le direzioni Istituzionale, Marketing e Commerciale, collaborando alla progettazione e all'esecuzione di iniziative che generino nuove opportunità di valore per l'istituzione".

Le mansioni che dovrà svolgere — Il comunicato del club continua con le sue seguenti parole: "Nell'ambito delle sue responsabilità, David Trezeguet parteciperà alla creazione e la gestione di alleanze strategiche con organizzazioni, aziende e istituzioni; al supporto negli accordi commerciali e nelle attivazioni relative a sponsor e partner del Club, nonché nello sviluppo di programmi accademici ed esperienze formative; la rappresentanza istituzionale e sportiva del Club in occasione di eventi ufficiali, celebrazioni, riunioni di protocollo e attività di sensibilizzazione; opportunità di coinvolgimento con figure di spicco del calcio, dell'industria sportiva e dei principali stakeholder, in coordinamento con i dipartimenti competenti del Club. In questo modo, River continua a rafforzare la propria struttura istituzionale e la propria strategia di crescita, integrando una figura con identità, esperienza e visione, in linea con il lavoro costante che guida il posizionamento e la proiezione del marchio River Plate".