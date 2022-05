River Plate forza 8, Julian Alvarez ne fa 6 e si porta a casa due palloni

Il 22enne attaccante argentino autentico protagonista con sei gol nella notte in Copa Libertadores…

Il River Plate si è fatto davvero un bel regalo nel giorno in cui si festeggiavano i 121 anni di storia del club. Nel sesto turno dei gironi di Copa Libertadores, gli uomini del “Muñeco” Marcelo Gallardo hanno travolto per 8-1 i peruviani dell’Alianza Lima al Monumental, chiudendo così il girone in testa con 16 punti. Assoluto protagonista del match il 22enne attaccante argentino, Julian Alvarez, già acquistato a gennaio dal Manchester City (Pep Guardiola lo aspetta in pre-season), autore di ben 6 reti.