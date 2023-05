River Plate in silenzio stampa prima del Superclasico: sanzione in arrivo per il club

Vigilia del Superclasico senza il solito incontro dei calciatori della Lega con la stampa. Ecco quale squadra si è rifiutata di presentarsi savanti a microfoni e taccuini...

È regolamentato. Quando la Lega Professionisti richiede ai giocatori di svolgere la conferenza prima di un qualsiasi derby della Primera division argentina o, in questo caso, prima di un Superclásico River Plate-Boca Juniors come quello delle 22.30 di domenica 7 maggio, i club devono rispondere, devono prestarli. Tuttavia, ciò non è accaduto nell'anteprima del River-Boca di questa domenica al Monumental perché una delle due squadre ha rifiutato questa direttiva.

Bocche cucite

Secondo quanto appreso dal quotidiano argentino Olé, è stato il River a rifiutare la possibilità che il capitano o un altro giocatore facessero parte di questa conferenza. Non così dalla parte del Boca, che aveva già convocato Pol Fernández per ricoprire questo ruolo.

Il River non ha nemmeno deciso di inviare un giocatore della Primavera, poiché è consuetudine anche fare la conferenza della vigilia per la categoria Riserve. Sembrava potesse andare a parlare Marcelo Escudero, e nazionale argentino di metà anni Novanta e oggi allenatore della Seconda squadra del River Plate. Ma non è stato così. Come ha scoperto Olé, c'era un accordo verbale tra gli organizzatori della conferenza della Lega e il River affinché durante il torneo i giocatori non avrebbero parlato prima di nessuna partita, tranne che alla vigilia Superclasico. Cosa che, a quanto pare, non è stata rispettata.

Tuttavia, poiché la partecipazione alla conferenza è regolamentata, il River è esposto a una sanzione da parte della Lega professionistica, che non è stata ancora dichiarata pubblicamente. Ma che in qualche modo arriverà. Così su Twitter la nota ufficiale del Boca Juniors: "Il che era prevista dalla Lega è sospesa, perché lo Staff Tecnico del River non cede alcun giocatore per l'evento. Il Boca aveva confermato la presenza di del suo capitano Pol Fernendez".