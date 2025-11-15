Grande spavento per il capitano dei Millonarios. Il portiere argentino ha passato la notte in hotel a causa delle fiamme che hanno interessato la zona industriale di Buenos Aires

Gianmarco Inguscio 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 14:59)

Disavventura per il portiere e capitano del River Plate, Franco Armani: venerdì sera a Buenos Aires, un vasto incendio nei pressi nella sua abitazione non ha permesso al numero 1 di fare ritorno a casa con la sua famiglia. L'incidente divampatosi nel polo industriale della cittadina di Carlos Spegazzini, ha causato circa 20 feriti e un bilancio ingente di disagi a tutta la zona.

Armani, così come altri cittadini del posto, ha dovuto trascorrere la notte in un hotel lontano da quel posto dove le fiamme rischiavano di diffondere sostanze chimiche presenti nell'area circostante. Tutte le operazioni di soccorso hanno avuto immediatamente inizio.

Franco Armani: la ricostruzione dell'incendio che ha costretto il portiere a rimanere distante da casa — Resta ancora poco chiaro il luogo da dove abbia avuto origine l'incendio, ma stando a quanto affermato dai media locali, l'incendio dovrebbe essersi generato da un magazzino di un'azienda agricola. Poi sembrano essersi verificate piccole esplosioni vicine che hanno messo a rischio la vita delle abitazioni circostanti all'area descritta. Le fiamme hanno coinvolto diversi magazzini contenenti materiali agricoli, fertilizzanti e materie plastiche. Per quanto riguarda l'entità delle ferite riportate dai residenti coinvolti, si tratterebbe di ferite e traumi poco gravi.

Le dichiarazioni del direttore del Monte Grande Group e del sindaco della città — In serata, il direttore della clinica Montegrande, Carlos Santoro e il sindaco di Ezeida, Gastón Granados, avevano rassicurato la cittadina affermando: "Siamo in emergenza a causa della forte esplosione. I vigili del fuoco sono già al lavoro, ma fortunatamente tutti i feriti non sono in pericolo di vita". Nonostante, il forte incendio tutte le operazioni di soccorso sono andate a buon fine e quindi, per i cittadini del posto e per la famiglia di Franco Armani, non restato altro che un grande spavento.