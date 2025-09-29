La squadra allenata da Gallardo è uscita sconfitta in casa 1-2 con il Riestra, che allunga in classifica e mantiene la prima posizione

Filippo Montoli 29 settembre - 09:58

Il River Plate esce sconfitto dalla partita con il Deportivo Riestra. La gara, valida per la decima giornata del torneo di Clausura del campionato argentino, è terminata 2-1 per gli ospiti. Decisivi i gol di Alonso e Ramirez, inframezzati da quello di Galoppo per i padroni di casa. È la quarta sconfitta consecutiva per i Millonarios e sembra che i tifosi abbiano perso la pazienza. Ma questo già prima dei 90 minuti di domenica sera. Ecco cosa succede in casa River Plate che, dopo il Mondiale per Club, sta vivendo il momento peggiore della stagione.

I tifosi non perdonano l'eliminazione del River Plate dalla Libertadores — Dopo un Mondiale per Club non del tutto positivo, il club di Buenos Aires ha inanellato 12 partite consecutive senza sconfitta in tutte le competizioni. Nel campionato di Clausura aveva raccolto 18 punti in 8 partite, mentre in Coppa argentina ha raggiunto le Semifinali. È in Libertadores che qualcosa ha iniziato a scricchiolare anzitempo, con il passaggio del turno non senza difficoltà contro i paraguaiani del Libertad. Proprio l'uscita da questa competizione ha provocato la "rivolta" dei tifosi.

La doppia sconfitta con il Palmeiras non è stata apprezzata per nulla dai supporter biancorossi. L'accoglienza riservata alla squadra nella partita con il Riestra è stata quindi ostile fin dall'inizio e l'andamento della gara non ha aiutato. Durante l'annuncio delle formazioni sono piovuti fischi per tutti, tranne che per Gallardo, visto come una sorta di salvatore dopo il ritorno sulla panchina del River nell'agosto del 2024.

Con il risultato sfavorevole, tutto il Monumental ha poi iniziato a intonare cori contro i giocatori. Riassumendo, i tifosi chiedevano a chi era in campo di tirare fuori gli attributi e metterci più cuore per onorare la maglia. Ma uno dei cori più diretti è arrivato dopo il secondo gol del Riestra, facendo riferimento all'atteggiamento che alcuni calciatori hanno fuori dal campo: "Al River dovete vincere e non pensare in quale club andare a ballare". Sfumata la possibilità di vincere una Libertadores che manca dal 2018, ai giocatori del River per rimediare non resta che vincere il campionato.