Scoppia il caso dopo la designazione arbitrale nel match di domani sera: l'arbitro legato ai leoni biancorossi può essere un fattore?

Giammarco Probo 1 ottobre - 17:44

Come in ogni partita speciale in Argentina, gli arbitri sono al centro dell'attenzione. Il direttore di gara finito nell'occhio del ciclone mediatico è quello designato per il match dei quarti di finale della Coppa Argentina, tra River Plate e Racing. Si tratta di Hernan Mastrangelo, il quale sembrerebbe avere dei trascorsi da tifoso proprio dei Millonarios e su cui sono riemerse vecchie testimonianze sulla sua passione.

River Plate-Racing, sorella e padre dell'arbitro: "In famiglia siamo tutti gallinas" — La designazione arbitrale per la sfida di domani sera, giovedì 2 ottobre, che si giocherà al Monumental di Buenos Aires, è stata raccolta subito con dubbi da parte del tifo argentino. Come se River Plate-Racing non fosse già una partita molto sentita, a scaldare gli animi ci pensa il nome di Hernan Mastrangelo alla direzione della gara della Coppa Argentina. In particolare, l'arbitro sarebbe un tifoso del club padrone di casa, come sembrano confermare le vecchie dichiarazioni della sorella Romina, che sono tornate a circolare in vista del quarto di finale.

La sorella di Hernan e figlia di Carlos Mastrangelo, storico arbitro argentino, ha infatti dichiarato: "In casa siamo tutti gallinas, tutte le mie sorelle, mio fratello e tutti i nipoti di papà". Una frase che rivendica il tifo della propria famiglia e che è legato al club di Buenos Aires (gallinas è uno dei nomi che si usano per indicare i tifosi del River Plate).

A confermare ulteriormente questa fede calcistica è lo stesso padre ed ex-arbitro, Carlos, nella stessa intervista. "Da giovane significava non mangiare pur di andare a vederlo in tutti gli stadi. E litigare, soprattutto con i bosteros. Solo a guardare lo stadio del River mi sentivo orgoglioso di essere tifoso del club. Ovviamente seguivo la terza, la riserva e la prima, e non dimentico che da ragazzino, quando perdeva, andavo a letto piangendo", raccontava.

Nonostante queste voci, Hernan Mastrangelo ha arbitrato già più volte sia il River Plate che il Racing. Ed entrambi i club hanno uno storico importante e positivo con il direttore di gara argentino, con un 60% di vittorie con lui come arbitro.