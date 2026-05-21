Javier Tebas, durante la settima edizione della ISDE Sports Convention, ha fatto un annuncio che potrebbe cambiare per sempre la storia del calcio e del mondo arbitrale. Il presidente della Liga ha confermato che l'Intelligenza Artificiale entrerà nel mondo arbitrale a partire dalla prossima stagione del campionato spagnolo. L'IA non deciderà durante una partita quello che dovrà fare l'arbitro, ma servirà a dare un punteggio ai direttori di gara. In Spagna ci sono 30 informatori umani che valutano 30 aspetti diversi per 20 arbitri. Adesso l'obiettivo è far sì che almeno il 40% delle valutazioni venga deciso in modo totalmente oggettivo dall'algoritmo, sfavorendo così i classici giochi di potere.

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Le designazioni guidate dall'algoritmo

e lalavorano da mesi a questo progetto, che sarà ancora più ambizioso, dato che ci sarà l'aiutoanche perchi arbitrerà le partite. L'Intelligenza Artificiale non sceglieràin totale autonomia, ma proporrà 2 o 3 nomi al comitato incaricato, che avrà la decisione finale., quindi, selezionerà i profili grazie ai dati raccolti.terrà conto di diversichiave: quante volte quell'arbitro ha già diretto quelle squadre, come sono andate le partite precedenti e se ci sono state polemiche passate tra il direttore di gara e i club in questione.

MADRID, SPAGNA - 3 MARZO: (Da sinistra a destra) Re Felipe VI di Spagna, il presidente della Liga Javier Tebas e la regina Letizia di Spagna durante l'ottava promozione degli Ambasciatori Onorari del marchio "Spagna" al Palazzo El Pardo il 3 marzo 2020 a Madrid, Spagna. (Foto di Carlos Alvarez/Getty Images)

La lotta alla pirateria e il duro attacco a Google

🤖 Tebas anuncia IA para puntuar a los árbitros la próxima temporada

📋 También ayudará a proponer designaciones para cada partido

⚪🔵 En clave #RCDE, la noticia se mira con ironía: igual una máquina es la única forma de evitar ciertos arbitrajes https://t.co/gUIKWkm0Wa — LA GRADA (@lagradaonline) May 21, 2026

Nel suo intervento,non ha parlato solo di Intelligenza Artificiale e, ma ha anche continuato la sua personalissima battaglia contro la. Il presidente dellaha criticato profondamentea causa dell'ultimo, radicale cambiamento fatto al motore di ricerca. Finora, il colosso dicollaborava oscurando le pagine denunciate perquando l'utente cercava "calcio gratis", ma adesso, con i nuovi, non sarà più così.ha rivelato di aver parlato direttamente con ildi, lanciandogli una provocazione tanto diretta quanto velenosa: "Se ora un utente mette sul tavolo una ricerca in cui scrive esplicitamente «Voglio vedere il calcio senza pagare», voi cosa farete?". Un guanto di sfida in piena regola per tutelare i diritti televisivi del campionato.

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