Samuele Dello Monaco 4 febbraio - 18:30

Il River Plate continua a riscrivere la storia finanziaria e infrastrutturale del calcio sudamericano. In una mossa a sorpresa annunciata oggi, i "Millonarios" hanno confermato la rescissione anticipata del contratto con la catena di supermercati ChangoMâs, aprendo le porte a una nuova era per il suo leggendario stadio.

A partire dal 1° gennaio 2027, l'impianto abbandonerà la denominazione "Mâs Monumental" a seguito di un accordo strategico globale siglato con il gigante statunitense dell'intrattenimento Live Nation, insieme alle produttrici locali DF Entertainment e Dale Play Live. L'intesa, definita dai vertici del club come una pietra miliare per l'istituzione, prevede un investimento complessivo di 110 milioni di dollari (più imposte) distribuiti su un arco di dieci anni. Questo contratto faraonico non solo garantisce la stabilità economica del club, ma posiziona il River al vertice dei ricavi in tutto il continente, superando colossi brasiliani come Corinthians, Palmeiras e Atlético Mineiro.

L'accordo tra River Plate e Live Nation — La cifra monstre di 110 milioni di dollari è suddivisa in due flussi principali: 80 milioni di dollari derivano dall'esclusività concessa a Live Nation e ai suoi partner per l'organizzazione di concerti ed eventi.

L'accordo prevede la realizzazione di un minimo di 120 show nel corso del decennio (una media di 12 l'anno), consolidando il Monumental come l'arena di riferimento per la musica internazionale in America Latina. 30 milioni di dollari sono specificamente legati ai diritti di denominazione. È importante notare che lo stadio non prenderà necessariamente il nome di "Live Nation"; il colosso americano avrà il compito di negoziare con un nuovo brand globale che apporrà il proprio marchio sulla "casa" del River.

Un Monumental sempre più grande e moderno — La notizia del cambio di nome arriva a pochi giorni di distanza da un altro annuncio storico: l'avvio dei lavori per la copertura totale dello stadio e la costruzione di un nuovo quinto anello a 360 gradi. Queste opere, che inizieranno ad aprile 2026 e dureranno circa tre anni, porteranno la capacità totale a 101.000 spettatori, rendendo il Monumental non solo il più grande stadio del Sud America, ma uno dei più imponenti al mondo.

L'attuale contratto con ChangoMâs, che generava circa 2,85 milioni di dollari l'anno, sarebbe dovuto scadere nel 2029. Con la nuova strategia, il River si assicura un introito base superiore ai 3 milioni annui solo per il nome, con la possibilità di incrementare ulteriormente i guadagni qualora Live Nation chiudesse accordi di sponsorizzazione superiori alla cifra pattuita (dividendo l'eccedenza al 50% col club). Per i tifosi del River Plate, il 2026 si apre dunque con la promessa di un futuro solido: uno stadio coperto, tecnologicamente all'avanguardia e sostenuto da partnership finanziarie di livello mondiale, pronto a ospitare le stelle del calcio e della musica per il prossimo decennio.