Riyadh, derby a colpi di mercato per CR7: l’Al-Hilal vuole battere la concorrenza dell’Al-Nassr

Il club, guidato in panchina da Ramon Diaz (ex attaccante noto in Italia), è pronto a fare una proposta folle per Cristiano Ronaldo. I rivali dell’Al-Nassr dell’ex Roma Rudi Garcia han già offerto un contratto di due anni e mezzo da 200 milioni

di Sergio Pace -

Cristiano Ronaldo è impegnato al Mondiale in Qatar e al momento si dice concentrato solo sul suo Portogallo. L’inizio di settimana però è stato caratterizzato dai continui rapporti che vogliono l’Al-Nassr, club di Riyadh guidato in panchina dall’ex tecnico della RomaRudi Garcia e tra i pali dall’ex napoletano David Ospina, particolarmente deciso ad assicurarsi il campione portoghese, cinque volte vincitore del Pallone d’Oro, offrendo un ricchissimo contratto da 173 milioni di sterline (200 milioni di euro) all’anno per due anni e mezzo. Con una proposta di tale portata l’Al-Nassr non avrebbe particolari problemi di concorrenza.

Il condizionale però è d’obbligo...

Sì perché all’orizzonte si prospetta un vero e proprio “derby di Riyadh” a colpi di mercato per il 37enne portoghese. Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l’Al-Hilal di Ramon Diaz, club più titolato dell’Arabia Saudita e rivale locale dell’Al-Nassr, sarebbe pronto a rilanciare con una proposta altrettanto “folle”.

Il problema per i campioni in carica dell’Arabia Saudita è il fatto che non possono ingaggiare giocatori nella finestra di gennaio. Insomma, se ne parlerà solo in estate. Ecco, dunque, il motivo per cui l’Al-Nassr sta spingendo per assicurarsi CR7 il prima possibile.