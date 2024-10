Il ct dell'Arabia Saudita Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bahrein.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Giappone, l’Arabia Saudita si prepara a ripartire per inseguire la qualificazione ai mondiali del 2026. La formazione di Roberto Mancini scenderà in campo quest’oggi contro il Bahrein nella quarta giornata del Gruppo C, guidato proprio dal Giappone a punteggio pieno.

L’ex commissario tecnico della nazionale italiana è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida che attende i Falchi Verdi, tornando anche sul ko dell’ultima giornata. Un'ulteriore sconfitta metterebbe decisamente in salita il cammino della nazionale araba.

Arabia Saudita, Mancini: “Tutti si aspettano tanto da noi” — Roberto Mancini ha parlato della partita che attende quest’oggi la sua formazione: “La gara è cruciale e difficile. Il Bahrein è sembrato forte fisicamente contro l'Indonesia e spero che faremo una prestazione positiva, come abbiamo fatto contro il Giappone nonostante la sconfitta".

Prosegue ancora: "Siamo mentalmente preparati. Stiamo cercando di compensare la sconfitta contro il Giappone. Il supporto psicologico è molto importante e siamo grati al principe Abdulaziz Al-Faisal, ministro dello sport, e a Yasser Al-Misehal, presidente della Federcalcio saudita, per la loro costante motivazione”.

E poi, in riferimento alla sconfitta contro il Giappone: "Tutti i giocatori erano frustrati quando hanno visto i tifosi andare via dallo stadio durante la partita con il Giappone, e non eravamo soddisfatti del risultato. Tutti si aspettano molto da noi e dobbiamo rendere felici i tifosi. Cercheremo di farlo contro il Bahrein e di ottenere una vittoria”.