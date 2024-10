Rodolfo Vanoli alla guida del FC Samgurali: nuova sfida per il fratello di Paolo

Un nuovo capitolo si apre nella carriera di Rodolfo Vanoli, chiamato a risollevare le sorti del FC Samgurali , club georgiano militante nella massima serie. Vanoli, classe 1963, fratello di Paolo Vanoli - allenatore del Torino - è un volto noto nel panorama calcistico internazionale grazie alle sue esperienze sulle panchine di club come il Koper in Slovenia, la Dinamo Tirana in Albania e la Primavera di Udinese e Salernitana in Italia.

"FC Samgurali Tskhaltubo sarà allenato dallo specialista italiano 61enne Rodolfo Vanoli. Firmato il contratto con Vanoli fino al 2025. L'albanese Dario Nuhu lavorerà come assistente specialista italiano. Rodolfo Vanoli ha giocatp in club come "Udinese" e "Lecce", collezionando di 200 partite in Serie A. L'allenatore italiano inizia la sua carriera da allenatore nel 2001, in Svizzera, nel Mendrisio, diventando poi nel 2005 allenatore principale del "Lugano". Torna in Italia nel 2006 e diventa allenatore dell'Udinese Under 19. Nel 2010 lavora come direttore tecnico dell'Udinese. Il club successivo è il "Pordenone", dove rimane per una stagione e va a lavorare in Bulgaria, come direttore del "CSKA" a Sofia. Dal 2012 al 2016 è l'allenatore principale del "Koper" sloveno. Durante il suo periodo da allenatore, la squadra slovena gioca costantemente nelle Eurocoppe e nella stagione 2014-2015 2015-2016 gioca nella seconda fase di qualificazione dell'Europa League. Lavorando in Slovenia, lo specialista italiano vince il campionato, la coppa e il super bowl. Nel 2016 si trasferisce all' NK Olmpia sloveno e porta la squadra alla seconda fase di qualificazione della Champions League. Nel febbraio 2021, Vanoli torna al "Koper" dove lavora fino al 15 giugno. L'anno successivo, lo specialista italiano lavora nella "Dinamo" di Tirana. Ultima esperienza da allenatore delle giovanili della Salernitana. BENVENUTO RODOLFO "