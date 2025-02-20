Ritorno dei playoff di Europa League all'Olimpico di Roma: stasera, alle 18.45, le due squadre si affronteranno per decretare quale delle due avanzerà nella competizione europea. Si riparte dall'1-1 dell'andata e la formazione di Ranieri non avrà a disposizione Bryan Cristante, espulso in Portogallo; si riparte anche da quelle che sono state le aspre polemiche rivolte al direttore di gara da parte dei tifosi giallorossi, che si sono sentiti (per l'ennesima volta in ambito europeo) penalizzati dal suo metro di giudizio. Anche perché la partita fino alla fine procedeva bene ed ha avuto più di un'occasione per raddoppiare il vantaggio, ma complice anche una buona fetta di partita giocata in 10 e la stanchezza che ha preso le gambe dei giocatori per sopperire alla mancanza del centrocampista, i giallorossi hanno subito la rimonta nel finale con un gol su contropiede.

A questo punto, ai tifosi interessa sicuramente sarà quale sarà l'arbitro della gara: ebbene, stasera toccherà al francese François Letexier, che sarà coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e ehdi Rahmouni. Toccherà, invece, a Mathieu Vernice vestire i panni di quarto uomo. In sala Var ci saranno Willy Delajod e Benoit Millot. Letexier è un arbitro di grande fama a livello europeo, tant'è che è stata affidata a lui la finale degli ultimi Europei giocati in Germania, dove la Spagna ha battuto l'Inghilterra per 2-1. Il trentacinquenne ha arbitrato più di 20 gare tra Champions, Europa e Conference League. Sotto la sua guida, la Roma conta due sconfitte e una vittoria contro il Brighton, ma l'episodio più significativo è il match contro il Bayer Leverkusen dello scorso 2 maggio, in cui ci fu una conduzione di gara rivedibile.

Tommaso Baldanzi, centrocampista della Roma, in azione durante i playoff di Europa League contro il Porto. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il momento di forma delle due squadre e le probabili formazioni

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È innegabile che la Roma sia una delle squadre più in forma del campionato, per quanto la classifica e l'inizio della stagione non sembrano poterlo affermare con certezza. Ma la squadra divanta una delle strisce di vittorie più lunghe del campionato: nelle ultime cinque partite la formazione della capitale ha ottenuto ben quattro vittorie (e un pareggio), soltanto laè riuscita a fare lo stesso ma perdendo un confronto e, di fatto, conquistando 12 punti in 4 partite, a differenza dei 13 della Roma. Insomma, l'aiuto di Ranieri è tangibile ed i tempi sono maturi per riuscire anche a portare a casa risultati soddisfacenti in Europa. Al termine della sfida della settimana scorsa il tecnico s'era espresso in termini polemici contro la direzione di gara, e adesso è pronto per dare battaglia: "La sfida è aperta - ha detto - entrambe le squadre hanno il 50% di possibilità di passare il turno. Il Porto è una buona squadra ma avremmo meritato di vincere".

L'ultima partita giocata dalla Roma è stata vinta in trasferta contro il Parma per 1-0 grazie al gioiellino dell'ex attaccante del Frosinone Mati Soulé, con cui i giallorossi sono riusciti ad avvicinarsi (almeno in termini di punti) ai blocchi che permettono l'accesso alle coppe europee il prossimo anno. Adesso la Fiorentina, che alberga in zona Conference League, è distante soltanto cinque punti, e l'Europa e la Champions League 9 dato che Lazio e Juventus contano entrambe 46 punti. Il modulo che dovrebbe essere scelto da Ranieri questa sera è il 3-4-2-1 con in attacco Artem Dobvik (che quest'anno ha realizzato 2 gol in Europa League e ne conta ben 13 in stagione) davanti a Paulo Dybala o lo stesso Soulé, che potrebbe essere premiato dopo la grande prestazione offerta pochi giorni fa. Celik e Agelino saranno gli esterni di centrocampo mentre la difesa a tre sarà guidata da Hummels. Non saranno del match gli squalificati Saelemaekers e Cristante.

Per quanto riguarda invece il Porto non si può dire la stessa cosa: il momento di forma dei portoghesi non è il migliore, ma è arrivata comunque una vittoria nell'ultimo match del campionato, l'unica in cinque partite. Se la Roma è riuscita a ottenere quasi un punteggio pieno negli ultimi cinque incontri, la squadra di Anselmi ne ha contati appena sei, meno della metà. Si registrano tre pareggi, una sconfitta ed una vittoria. Risultati che, peraltro, man mano allontano il Porto dalla vetta del campionato, al momento occupato dallo Sporting Lisbona, riuscito a rilanciarsi anche a seguito della cessione dell'allenatore Ruben Amorim. Il Benfica, però, è un osso duro e infatti al momento si parla prevalentemente di corsa a due, dati gli stessi due soli punti di vantaggio dalla prima sulla seconda. Per la formazione di Anselmi il risultato non è particolarmente convincente: l'1-1 lascia tutto aperto, vero, ma in casa e soprattutto con un uomo in più si sarebbe potuto ambire senza dubbio ad un risultato più soddisfacente.

Samu Omorodion, autore dell'assist per la rete del pareggio al 94' di Namasi nel corso della sfida tra Porto e Sporting Lisbona (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Nel match d'andata è mancato uno dei calciatori più rappresentativi del Porto, lo spagnolo Omorodion ma anche il centrocampista Eustaquio, il duo difensivo Djalo e Otavio. Per strappare il pass per gli ottavi di finale servirà senz'altro invertire la rotta, ed il messaggio è arrivato chiaro, per esempio, da Moura, che nel match contro il Farense s'è messo in proprio realizzando la sua prima rete in campionato, dopo quella in Europa. Il tecnico Anselmi per espugnare l'Olimpico si affiderà nuovamente a gran parte degli uomini che hanno ottenuto il pareggio all'andata: Omorodion (già cinque gol in Europa League), Pepe, Mora, Eustaquio, l'ex Udinese Perez, Djalo. Non ci saranno, invece, Marcano (rottura del legamento crociato), Gruijc (lesione al tallone) e Sousa (frattura del perone).

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All: Ranieri.

Porto (3-4-3): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Pepe, Samu, Mora. All: Anselmi.

Claudio Ranieri durante la gara d'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, nel match terminato 1-1. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Dove vedere Roma-Porto

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La sfida, in programma giovedì2025 dallee valida per il ritorno dei playoff-spareggi di UEFA Europa League sarà visibile in diretta TV su, oltre che in live-streaming sue SkyGo.