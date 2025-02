Roma, Ranieri elogia Dybala: “Paulo ha preso la squadra in braccio, ha fatto due gol straordinari”

La Roma strappa il pass per gli ottavi di Europa League.

Lorenzo Maria Napolitano 20 febbraio 2025 (modifica il 20 febbraio 2025 | 21:50)

La Roma partiva dall'1-1 maturato in Portogallo, situazione delicata in cui chiunque poteva avere la meglio. La formazione di Ranieri, però, sfruttando egregiamente le dinamiche di campo, è riuscito a strappare un pass per gli ottavi di finale di Europa League, vincendo 3-2. I padroni di casa inizialmente hanno visto le streghe per mezzo dello spagnolo Omorodion, che ha aperto le marcature, ma successivamente è salito in cattedra Paulo Dybala. L'argentino questa notte ha regalato una prestazione da fuoriclasse, ripristinando la parità e riportando in vantaggio la Roma, tutto prima della fine del primo tempo.

Il secondo tempo invece s'è aperto con l'espulsione Stephen Eustaquio, centrocampista canadese che ha lasciato la formazione di Martin Anselmi in 10 per tutta la ripresa. Da quel momento, la partita è stata sostanzialmente indirizzata sulla strada dei padroni di casa, che hanno continuato ad attaccare, ma con attenzione a non subire azioni in contropiede. C'è tempo anche per la rete di Niccolò Pisilli, che ha trovato la prima rete stagionale in Europa League, e a poco è servito l'autogol di Rensch arrivato un minuto prima che il francese Leteixer fischiasse la fine. E, a proposito del direttore di gara, s'è confermato il trend dell'andata sui parecchi cartellini mostrati, ma stavolta i tifosi romanisti sono rimasti soddisfatti dal metro di giudizio di Leteixer.

Questo successo è grande merito di Claudio Ranieri, che ha raccolto pochi mesi fa una squadra che navigava a vista e l'ha portata non solo a vincere quattro partite su cinque in Serie A (nessuno conta più punti della Roma nelle ultime cinque giornate) ma addirittura ad essere una delle pochissime italiane qualificate per gli ottavi di finale delle competizioni europee. Il tecnico, in conferenza stampa, ha analizzato la partita di questa sera.

La conferenza stampa di Ranieri — Adesso, dopo questa vittoria, la Roma potrebbe affrontare la Lazio agli ottavi di Europa League. Ranieri, su questo tema, ha affermato: "Sono due grandi squadre e non ho preferenze. La Lazio hai la possibilità di non viaggiare. Sono due grandi squadre, punto e a capo". Sul secondo tempo, invece, il tecnico giallorosso ha così commentato gli episodi: "Beh, se stai vincendo 3 a 1 io non voglio solo pensare ad attaccare. Ho fatto dei cambi per far correre i ragazzi che erano freschi. Bisogna essere squadra e correre nel modo giusto. Il nostro gioco? Li pressavamo alti per non farli avvicinare. È stato importante aver preso gol subito così ci siamo svegliati. Paulo ha fatti due gol straordinari e ha preso la squadra in braccio. Ha illuminato la serata. Abbiamo corso il rischio di pareggiare, ma alla fine del match non devi rischiare. Io non voglio prendere gol".

Sui singoli — Artem Dovbyk non ha preso parte alla partita e, dato che stava trovando un buon momento di forma, la Roma spera di poter recuperare quanto prima il suo granitico centravanti. Ranieri ha detto: "Dovbyk tirando in porta ieri ha sentito un leggero fastidio. Adesso vediamo domani o dopodomani se è recuperabile per lunedì o per la prossima. Pellegrini tornerà a giocare ad alti livelli? Mi auguro di sì, voglio vedere che lotti per ogni palla. Corre tanto, ma voglio che resti in piedi dopo la botta. Io voglio da lui di più. E questo me lo deve dare".

Infine, la Roma con stasera ha dato conferma della sua forza tra le mura amiche: "Personalità ne abbiamo sia dentro che fuori l'Olimpico. Due vittorie un pareggio. C'è sempre da migliorare soprattutto per una squadra che ha iniziato male. Adesso i ragazzi stanno bene ma si devono ricordare dove stavano due mesi fa".