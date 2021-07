Roma, ricordi Zago? Ora l’ex difensore brasiliano allena in Bolivia…

Il 52enne tecnico, da giocatore campione d’Italia con la Roma nel 2001, ha firmato un biennale con il Bolivar, club di La Paz

Antonio Carlos Zago va ad allenare in Sudamerica, dopo l’esperienza giapponese col Kashima Antlers. L’ex difensore, campione d’Italia con la Roma di mister Fabio Capello nel 2001, ha firmato con i boliviani del Bolivar. L’ufficialità è stata data sui profili social del club di La Paz. Per il 52enne contratto biennale, con scadenza al 30 luglio 2023.

“Diamo il benvenuto ad Antonio Carlos Zago come nuovo allenatore del Bolívar. Più volte campione da giocatore con il Brasile e come DT è stato scelto come miglior allenatore del Campionato Paulista nel 2019”, ha scritto il presidente Marcelo Claure sul suo account Twitter, come messaggio di benvenuto.