Cristiano Ronaldo apre il suo hotel di Marrakech per i superstiti del terremoto

Il terribile terremoto che ha colpito il Marocco, udito anche in Portogallo e in Spagna, sta continuando a preoccupare. Più di duemila le vittime accertate e più di trecentomila le persone colpite. E allora anche il mondo del calcio si sta muovendo per dare il suo contributo: da Hakimi a Ronaldo, ognuno sta provando ad aiutare un paese in difficoltà.