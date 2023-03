Ronaldo Il Fenomeno fa incetta di club: il brasiliano pronto ad acquistare l’Amora F.C.

Continua ad espandersi il "gruppo Ronaldo" nel mondo del calcio. Ronaldo Il Fenomeno sarebbe intenzionato ad acquisire un altro club che possa far parte così della sua "galassia". Il dirigente sportivo ed ex attaccante brasiliano due volte campione del mondo (1994 e 2002) è già proprietario del Real Valladolid , club spagnolo acquistato nel 2018 ed attualmente al quattordicesimo posto in Liga, e del Cruzeiro , club appena risalito nella Serie A brasiliana. " A Raposa " è stata la squadra in cui Ronaldo è cresciuto calcisticamente, iniziando la sua carriera proprio con il club di Belo Horizonte nella stagione 1993/1994.

L'ex attaccante di Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan, tra le altre, ha acquisito il Cruzeiro nel 2021. Adesso, stando a quanto riporta AS, Ronaldo vorrebbe espandersi in Portogallo. Nel mirino c'è l'Amora F.C. club militante nella terza divisione portoghese. Il Fenomeno, però, potrebbe anche non fermarsi qui. Tra le sue intenzioni, infatti, ci sarebbe anche quella di sbarcare in Inghilterra prendere il controllo di un club di Championship o di League One.