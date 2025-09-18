Il fuoriclasse ex Inter non intende continuare a investire in questo ambito, in seguito alle esperienze con Cruzeiro e Real Valladolid. Quest'ultima, in particolare, si è rivelata alquanto fallimentare

Luca Gilardi 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 21:04)

Ronaldo Nazario torna a far parlare di sé. L'ex fuoriclasse brasiliano, con un trascorso alla guida di Cruzeiro e Real Valladolid, è tornato a sostenere la trasformazione del Corinthians in una SAF (società per azioni). Tuttavia, a differenza di quanto aveva dichiarato a giugno, ha voluto escludere un suo coinvolgimento diretto come investitore.

"La mia voglia di stare nel calcio è pari a zero" — Ronaldo ha parlato del futuro del club brasiliano e delle possibili evoluzioni che lo riguardano: "Credo che una via d'uscita per il Corinthians sia che i tifosi e i soci comprendano che la strada migliore è creare una SAF. Significa professionalizzare il calcio all'interno del club". Il Fenomeno ha vestito la maglia del Timao tra il 2009 e il 2011 e ha commentato la situazione attuale del club in occasione dell'inaugurazione della Casa Rede Ronaldo a San Paolo, lo scorso mercoledì sera.

L'ex fuoriclasse verdeoro ha poi aggiunto: "Oggi la mia voglia di stare nel calcio è pari a zero, a maggior ragione se si tratta di investire i miei soldi in questo ambito". Una versione in contrasto con quanto aveva affermato a giugno, in un intervento al podcast Denilsonshow: "Se il Corinthians deciderà di diventare SAF, io i soldi li trovo e mi butto".

Le precedenti esperienze di Ronaldo — Nel 2021 Ronaldo era diventato proprietario del Cruzeiro, acquisendo il 90% delle azioni del club, per poi rivendere la sua quota nell'aprile dell'anno scorso all'imprenditore Pedro Lourenco. Nel maggio 2024 il Fenomeno ha poi ceduto a un gruppo di investitori statunitensi anche la sua quota di maggioranza nel Valladolid. Il brasiliano deteneva il 51% del club iberico dal 2018.

Pur ribadendo di non voler investire direttamente nel Corinthians, il brasiliano ha ribadito il suo affetto per il Timao: "Ovviamente continuerò a seguire il Corinthians con il massimo affetto, perché continuo ad essere un loro tifoso e spero davvero che ritrovi la strada del successo".

Intanto, il club verdeoro si trova in una grave crisi economica, con un debito di circa 2,6 milioni di reais, e sta discutendo la riforma del proprio statuto, che dovrebbe essere approvata entro la fine dell'anno. Al momento, però, l'ipotesi SAF non sembra essere percorribile, a causa della forte resistenza di consiglieri e soci.