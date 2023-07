Ronaldo su Vinicius: “Non sapeva controllare il pallone con il sinistro, al Real è migliorato”

Quando parla Ronaldo il Fenomeno sempre meglio starlo a sentire, anche se in questo caso la stoccata non è niente male...

Nel corso di un'intervista a "Mano a Mano", Ronaldo Il Fenomeno, attuale proprietario del Valladolid e del Cruzeiro, ha voluto ribadire quanto sia cresciuto Vinicius Juniors da quando è sbarcato al Real Madrid e, dunque, nel calcio europeo: "Al Flamengo non hanno allenato bene Vini. Non sapeva controllare il pallone con il sinistro, non l'hanno preparato a dovere sul rapporto spazio-tempo sul campo o sulle basi tecniche. È migliorato solo quando è partito".

Un caso, quello della formazione di Vinicius al Flamengo, che pone in risalto il problema dello sviluppo dei giovani talenti in Brasile: "Per molti anni le giovani e belle promesse che sono uscite dal Brasile sono riuscite ad emergere a livello internazionale solo grazie al loro talento. Molto spesso i ragazzi sono "grezzi". Un caso eclatante è quello di Vinicius. È migliorato tanto con programmi di formazione, metodologia professionale e l'aiuto di grandi professionisti. È cambiato in modo esponenziale negli ultimi due anni al Real Madrid. Vinicius è il giocatore più decisivo del calcio mondiale in questo momento".