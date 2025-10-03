Rui Pedro Braz sbarca in Arabia: sarà il nuovo direttore sportivo dell’Al Ahli

L’ Al Ahli di Jeddah ha ufficializzato l’arrivo di Rui Pedro Braz come nuovo direttore sportivo, un colpo che conferma l’ambizione del club saudita di crescere non solo sul campo ma anche nella propria struttura dirigenziale. Per il portoghese, 47 anni, si apre una nuova fase di carriera dopo quattro stagioni intense al Benfica , dove ha contribuito a riportare i biancorossi ai vertici del calcio portoghese e a consolidarne la reputazione internazionale.

Il comunicato dell’Al Ahli ha sottolineato i risultati ottenuti da Braz a Lisbona: dallo scudetto del 2022/23 ai cinque accessi consecutivi alla Champions League, passando per un lavoro riconosciuto a livello europeo nella crescita dei giovani talenti. La sua carriera, iniziata come segretario tecnico del Benfica Futsal, lo ha portato a costruire un profilo unico, arricchito da una lunga esperienza come commentatore e da una formazione accademica che spazia dalla comunicazione alla leadership, fino a un MBA in Management Sportivo. Non è un caso che il suo nome fosse circolato in estate anche in Italia, con contatti sia con la Juventus che con l’Inter.