Panathinaikos, Vitoria: “Sfida importante che si distingue dalle altre”

Il Panathinaikos si prepara al derby di Atene contro l'Olympiacos. Allo stadio Olimpico, i verdi allenati da Rui Vitoria si giocheranno tutto in casa per superare i quarti di finale di Coppa Grecia. Una sfida che si ripercuote ogni anno tra due club accomunati da un'accesa rivalità sportiva e non solo. Non sarà una partita facile per due squadre che non perdono da mesi tra campionato e coppe. L'allenatore portoghese ha spiegato tutte le difficoltà di questo match mai banale e pieno di colpi di scena.