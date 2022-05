Russia, a Krasnojarsk due stadi per una squadra: sia aperto che al chiuso…

Lo Yenisey Krasnojarsk, club della Russian Football National League, ha giocato domenica contro la Torpedo Mosca in un impianto completamente coperto

Un esempio è lo stadio dello Yenisey Krasnojarsk, team di Serie B russa che domenica scorsa ha ospitato il match contro la Torpedo Mosca, squadra in lotta per la promozione nella Premier Liga. La curiosità è che il match si è svolto nel secondo stadio dello Yenisey, che è completamente al chiuso. Il motivo? Il loro primo impianto è in fase di ristrutturazione e, per questo, hanno scelto di giocare nella loro palestra, che ha un terreno di gioco professionale.

La Yenisei Football Arena si trova nella città di Krasnojarsk, che sorge sulle rive del fiume Enisej, a metà del suo corso, nella Russia siberiana centrale. È stata costruita con l’idea di avere una seconda opzione per disputare le gare, nel caso in cui lo Stadio Centrale di Krasnojarsk non possa essere utilizzato per le ristrutturazioni (come è ora) o le condizioni meteorologiche non lo consentano.