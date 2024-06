Per la prima volta nella storia del calcio in Germania, una donna allenerà una squadra professionistica. Si tratta di Sabrina Wittman che a partire dalla prossima stagione siederà sulla panchina dell’Ingolstadt, club che milita in 3. Liga, terza divisione del campionato tedesco. Ingolstadt, Sabrina Wittman è il nuovo allenatore Con un comunicato pubblicato sul sito […]

Per la prima volta nella storia del calcio in Germania, una donna allenerà una squadra professionistica. Si tratta di Sabrina Wittman che a partire dalla prossima stagione siederà sulla panchina dell'Ingolstadt, club che milita in 3. Liga, terza divisione del campionato tedesco.

Ingolstadt, Sabrina Wittman è il nuovo allenatore — Con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale l'Ingolstadt ha reso noto il nome del nuovo allenatore. In realtà Sabrina Wittman aveva già guidato la squadra bavarese ad interim nelle ultime quattro partite della stagione appena conclusa. L'ottimo rendimento, due vittorie e altrettanti pareggi e la vittoria stagionale più larga (6-1 al VfB Lübeck), la conquista della Coppa di Stato, che qualifica l'Ingolstadt alla Coppa di Germania (DFB Pokal), hanno convinto la dirigenza a confermare la 32enne sulla panchina dei Die Schanzer.

Sabrina Wittman: "Ci ho sempre creduto" — Soddisfatta e felice di proseguire questa avventura, Sabrina Wittman ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: "Quando a maggio ho assunto ad interim la prima squadra, speravo che non sarebbe stata solo un'avventura breve. In ogni momento che ho trascorso con la squadra, il mio desiderio di poter rimanere a lungo in questa posizione è diventato più forte".

"Sono incredibilmente orgogliosa e grata che questo viaggio che abbiamo iniziato continui ora e che Dietmar Beiersdorfer (amministratore delegato, ndr) e Ivo Grlic (direttore sportivo, ndr) continuino a fidarsi di me. Tutti qui sanno quanto Ingolstadt mi sta a cuore. Sono cresciuta qui. [...] Continueremo sulla strada intrapresa a maggio con assoluto entusiasmo, grande coerenza e massima intensità".