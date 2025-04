Saint Etienne-Lione, follia da derby: guardalinee colpito da un proiettile

Ennesimo caso di violenza ai danni della classe arbitrale stavolta durante il derby del Rodano

Samuele Amato 24 aprile - 12:13

Non c'è pace per la classe arbitrale in terra francese. Lo si può vedere dagli ultimi episodi che emergono dalla Ligue 1. In particolare, lo scenario dell'ultimo fattaccio è quello del derby du Rhône: Saint Etienne-Lione. Per l'occasione, alla fine del primo tempo, si è verificato un episodio di ordinaria follia: il guardalinee è stato colpito in testa da un proiettile. Una questione che è ora al vaglio della commissione disciplinare della Ligue de Football Professionnel (LFP).

Saint Etienne-Lione sospesa per 30 minuti — Il clima infuocato del derby che si è giocato sulle sponde del Rodano ha regalato spettacolo sugli spalti e in campo. Saint Etienne-Lione termina 2 a 1 per i padroni di casa, i quali conquistano tre punti importantissimi in ottica salvezza. Dall'altra parte del fiume, invece, la corsa per un posto in Champions League rimane comunque alla portata.

Durante la partita tra Les Verts e Les Gones, però, c'è un episodio che ha catturato l'attenzione. Sul finire della prima metà di gioco, sull'1 a 0 della squadra di Eirik Horneland, il guardalinee Mehdi Rahmouni è stato colpito in testa da un oggetto. Il direttore della gara, François Letexier, ha sospeso la gara per circa 30 minuti per assicurarsi delle condizioni del suo assistente. Partita che, poi, è stata ripresa senza ulteriori intoppi ed è terminata 2 a 1.

In prima analisi, si pensava che dagli spalti dello stadio Geoffroy Guichard fosse stata lanciata una monetina. In realtà, a colpire la testa del guardalinee di Saint Etienne-Lione è stato un proiettile. Un episodio surreale che si inscrive ad altri episodi di violenza verso la classe arbitrale.

La decisione della LFP — Al termine della partita, all'uscita dallo stadio, il club dei Verdi ha fatto sapere che un uomo è stato tratto in stato di arresto. Saint Etienne-Lione, giocatosi la domenica di Pasqua, 20 aprile, è terminata con la vittoria dei padroni di casa ma l'episodio del guardalinee Rahmouni ha destato il tempestivo intervento della Ligue de Football Professionnel.

La LFP ha, infatti, fatto sapere che la commissione disciplinare è pronta ad emettere la propria decisione al termine della sessione di valutazione, fissata per mercoledì 7 maggio 2025. In quel caso, l'istruttore presenterà la propria relazione sul caso. L'inchiesta interna della Lega francese è partita nella giornata di ieri ma il clima che si sta creando attorno alla categoria degli arbitri, in Francia, sta diventando una questione di ordine pubblico.