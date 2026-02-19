L’esterno inglese prolunga fino al 2031 con i Gunners, rafforzando il legame con il club che lo ha lanciato. Tra gol, assist e leadership, resta il fulcro del progetto londinese, deciso a riportare l’Arsenal ai vertici del calcio inglese ed...

Vincenzo Di Chio 19 febbraio - 18:44

Bukayo Saka si lega ulteriormente all'Arsenal: ora è tutto vero. L’esterno inglese ha firmato il prolungamento del contratto con i Gunners fino al 2031.

Il club londinese ha annunciato ufficialmente che l’attaccante classe 2001, cresciuto nel settore giovanile, ha sottoscritto un accordo a lungo termine. Leader del reparto offensivo, Bukayo si è affermato come uno degli attaccanti più forti e decisivi del panorama calcistico internazionale, grazie alla sua costanza e alla voglia di migliorarsi continuamente. Da quando è stato istituito il premio di Giocatore del Mese, è il calciatore dell’Arsenal che ne ha vinti di più.

Saka, il ragazzo di Hale End Academy che ha già scritto la storia dell’Arsenal — Il numero 7 è entrato nella storia del club dopo essere approdato alla Hale End Academy all’età di 8 anni, nel maggio 2010. Da allora è cresciuto fino a diventare il miglior marcatore, assistman e il giocatore con più presenze dell’attuale rosa, con 78 gol e quasi 300 presenze in tutte le competizioni con la maglia dei Gunners, superando anche record appartenuti a vere e proprie leggende del club.

Nel comunicato ufficiale si legge: “Bukayo ha esordito in prima squadra a 17 anni, nel novembre 2018, prima di essere nominato Giocatore dell’Anno dell’Arsenal nel 2021 e nel 2022. È stato inoltre premiato come Giovane Giocatore dell’Anno PFA nel 2022-23 ed è stato inserito nella Formazione dell’Anno nella stessa stagione. Il nostro attaccante è stato anche nominato Giocatore dell’Anno inglese sia nel 2021-22 che nel 2022-23.”

Una storia d’amore iniziata tanti anni fa e destinata a continuare: Bukayo Saka è pronto a scrivere nuove pagine della storia dell’Arsenal. Chissà se quest’anno sarà quello del ritorno dei Gunners alla vittoria della Premier League? I presupposti ci sono tutti.

Leader dei Three Lions e simbolo dei Gunners: Saka tra presente e futuro — Punto fermo anche della nazionale inglese dall’ottobre 2020, Saka ha collezionato 48 presenze con i Three Lions, rappresentandoli in tre diverse competizioni e contribuendo a importanti traguardi: la semifinale del Mondiale 2022 e le finali dell’Europeo 2020 e 2024. Numeri impressionanti per l’esterno destro, che solo nella scorsa stagione ha messo a referto 25 gol e 13 assist, nonostante uno stop di oltre tre mesi.

Indossando la fascia da capitano in più di un’occasione, Saka continua a guidare la squadra verso obiettivi che mancavano da anni: la vittoria della FA Cup nel 2020 e le Community Shield del 2020 e 2023 non hanno placato la fame del talento inglese, pronto a scrivere una lunga e gloriosa storia con i Gunners.

“Tutti qui non vediamo l’ora di continuare a vedere dribblare la nostra stella”, ha concluso così l’Arsenal nell’annuncio ufficiale del rinnovo.